ما جديد التحقيقات بحادثة الكحالة؟

علمت الـLBCI أن فصيلة بعبدا في قوى الامن الداخلي التي باشرت تحقيقاتها منذ ليل الاربعاء في حادثة الكحالة قامت بجمع الادلة والكشف على مسرح الجريمة.واحيل المحضر الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بناء على اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاستكمال التحقيقات.