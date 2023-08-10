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باسيل: على المجلس النيابي الرد على قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين
أخبار لبنان
2023-08-10 | 06:53
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باسيل: على المجلس النيابي الرد على قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين
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باسيل: على المجلس النيابي الرد على قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين
اكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر النزوح في كسروان أن اعادة اعمار سوريا يساعدها على أن تكون دولة قوية داخل العالم العربي ويساعد النازح السوري على العودة الى بلده، معتبرا أنه على المجلس النيابي الرد على قرار البرلمان الاوروبي بخصوص بقاء النازحين في لبنان.
وطرح باسيل فكرة يمكن العمل عليها من خلال البلديات وتقول: انه يمكن بقاء العامل السوري في لبنان إنما تعود عائلته الى سوريا.
أخبار لبنان
باسيل
سوريا
النازحزن السوريون
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