جولة في لبنان لرئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني وحيد جلال زادة بحضور السفير الايراني مجتبى اماني، التطورات الراهنة.



ويجري جلال زادة سلسلة لقاءات بينها مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في مقر وزارة الخارجية , ولقاء مع الأحزاب و القوى الفلسطينية في مقر السفارة الايرانية.