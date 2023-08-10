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o
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30
o
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o
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o
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o
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بري يدعو إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 آب
أخبار لبنان
2023-08-10 | 07:08
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بري يدعو إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 آب
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بري يدعو إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 آب
بري يدعو إلى جلسة تشريعية
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 آب 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المُدرجة على جدول الأعمال.
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