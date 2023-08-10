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قراران لوزير المالية بتمديد مهل

أخبار لبنان
2023-08-10 | 07:19
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قراران لوزير المالية بتمديد مهل
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قراران لوزير المالية بتمديد مهل

قراران لوزير المالية بتمديد مهل

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل زمنية وجاء فيهما:

القرار الأول:

"تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.”

القرار الثاني:

"تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها".

وذلك ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

 

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