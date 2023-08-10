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الخليل يتسلّم التقرير الرسمي من "ألفاريز"

أخبار لبنان
2023-08-10 | 08:45
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الخليل يتسلّم التقرير الرسمي من "ألفاريز"

الخليل يتسلّم التقرير الرسمي من "ألفاريز"

تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين.

وقد رفعه االخليل مباشرة ووفق الأصول وشروط العقد الى مقام رئاسة مجلس الوزراء

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