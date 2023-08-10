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الجميل: بحال لم يتحمل الجيش مسؤوليته في حماية اللبنانيين يكون شاهد زور على ما يمكن أن يصل إليه البلد

الجميل: بحال لم يتحمل الجيش مسؤوليته في حماية اللبنانيين يكون شاهد زور على ما يمكن أن يصل إليه البلد

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه "بحال لم يتحمل الجيش مسؤوليته في حماية اللبنانيين، بمعزل عن كل الاعتبارات الأخرى، يكون شاهد زور على ما يمكن أن يصل إليه البلد"، لافتاً إلى أننا "نعرف أن السلطة السياسية مخطوفة والجيش ينفذ أوامر، لكن على الجيش أن يدرك أنه لا يمكن أن يحمي أو يغطي نقل السلاح والمسلحين على كافة الأراضي اللبنانية".



وفي تصريح له بعد الاجتماع الاستثنائي للمكتب السياسي في الحزب الذي عقد في الكحالة، شدد على أن "مسؤولية الجيش، قبل الإلتزام ببيان وزاري أو تعليمات معينة، حماية لبنان واللبنانيين"، سائلاً: "ماذا لو كان هناك متفجرات في الشاحنة تفجرت عند سقوطها في الكحالة"، مؤكداً أن "لبنان في موقع خطير ولا يمكن ان نكمل هكذا ووصلنا الى نقطة اللاعودة، فالمشاكل المتنقلة مترابطة ونتيجة وجود سلاح خارج اطار الدولة بيد ميليشيات وأفراد وبغطاء من دولة مخطوفة وقرارها ليس بيدها"، لافتاً إلى أنه "يجب ان يكون هناك تغيير جذري ووعي من قبل من يأخذ البلد الى المجهول والا البلد ذاهب الى أماكن خطيرة نعرف الى اين اوصلتنا في السابق".



ولفت الجميل إلى أننا "نعرف قيمة الحرب وصعوتبها وهذا ما نحذر منه، ويجب ان يعرف الفريق الذي يمارس هذه الممارسات ان اللبنانيين ليسوا لقمة سهلة، بل شعب مقاوم لا يقبل العيش من دون حرية وكرامة وناضل على مدى آلاف السنين للحفاظ على الكرامة ولن يستسلم".

