الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي

تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي.



وعلى الفور وبناء لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة الى الوزراء، والى الامانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.