المكتب الإعلامي لوزير الدفاع: تعرض سيارة الوزير لرصاصة في جسر الباشا ولا اصابات (صورة)

أفاد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في بيان، بأنه "بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٣ الساعة ١٤:٤٨ واثناء انتقال موكب وزير الدفاع الوطني موريس سليم من مكتبه في وزارة الدفاع ولدى وصوله الى منطقة جسر الباشا تعرضت السيارة التي تُقل الوزير سليم لرصاصة بالزجاج الأيسر الأمامي".



وأكد البيان، أن "الوزير لم يصب بأي أذى ولا أي من العسكريين المرافقين".



وأشار الى أن الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية تقوم بإجراء التحقيق اللازم والكشف على السيارة ومكان الحادث، بالتنسيق مع القضاء العسكري المختص.