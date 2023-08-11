قرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إقفال تلفزيون لبنان هذا الصباح بسبب المشاكل التي يعاني منها التلفزيون منذ مدة منها الرواتب ورفض الموظفين الإستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.وبذلك، توقف التلفزيون عن بث برامجه الإعتيادية بقرار من الوزير، إلى حين عودة الموظفين عن إضرابهم الذي بدأوه إحتجاجًا على عدم قبض مستحقاتهم منذ 22 شهرًا.