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إقفال تلفزيون لبنان...

أخبار لبنان
2023-08-11 | 03:42
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إقفال تلفزيون لبنان...
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إقفال تلفزيون لبنان...

إقفال تلفزيون لبنان...

قرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إقفال تلفزيون لبنان هذا الصباح بسبب المشاكل التي يعاني منها التلفزيون منذ مدة منها الرواتب ورفض الموظفين الإستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.

وبذلك، توقف التلفزيون عن بث برامجه الإعتيادية بقرار من الوزير، إلى حين عودة الموظفين عن إضرابهم الذي بدأوه إحتجاجًا على عدم قبض مستحقاتهم منذ 22 شهرًا.
 

أخبار لبنان

وزير الإعلام

زياد المكاري

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