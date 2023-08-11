لقاء بين بخاري ومنصوري... ماذا بحثا؟

استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، في مكتبه بالسفارة، مع القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، العلاقات الأخوية بين البلدين.كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كافة الصعد بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.