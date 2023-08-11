نزيه متى للـLBCI: الوضع لم يعد يحتمل وبناء البلد لا يتم إلا من خلال المؤسسات

نزيه متى للـLBCI: الوضع لم يعد يحتمل وبناء البلد لا يتم إلا من خلال المؤسسات

رأى النائب نزيه متى أن "الوضع لم يعد يحتمل، فقد وصلنا إلى مكان يهدد فيه السلم الأهلي وهناك خطر حدوث إشكالية في كل لحظة."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، شدد على أنه "يجب على خط الممانعة وحلفائه أن يعرفوا أن بناء البلد لا يتم إلا من خلال المؤسسات."



وأشار إلى أن "الشعب يسبقنا وللمرة الأولى السياسيون هم الذين يلحقون بالشعب في الخط الوطني."



وأوضح أننا "لم نرفض الحوار لكننا نتحدث عن تجارب منذ 20 سنة حتى اليوم، وفي رئاسة الجمهورية، الرئيس ينتخب بحسب الدستور."



ولفت إلى أننا "نطلب من بري فتح الأبواب وعقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس."