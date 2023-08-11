جبور للـLBCI: لا يمكن إنقاذ البلد إلا بالوحدة الوطنية والاتفاق اللبناني-اللبناني ... وهذا كان خطأ حزب الله

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور أنه كان من المفترض على الجيش اللبناني التصرف بقساوة أكبر لضبط المسألة في الكحالة، مشيرا إلى أن دوره مواجهة أي محاولة باللعب بالسلم الاهلي.



واعتبر من جهة أخرى، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن خطأ حزب الله كان بعدم مراعاته خصوصية المنطقة.



وشدد جبور على أنه لا يمكن لفريق واحد أن يفرض معاييره على كل البلد ولا يمكن أن نقول إن المقاومة تعادل الجيش بغياب الاجماع على ذلك في البلد، مؤكدا أن الامرة العسكرية بيد الجيش.



ورأى عضو تكتل لبنان القوي أنه لا يمكن إنقاذ البلد إلا بالوحدة الوطنية والاتفاق اللبناني-اللبناني.



في سياق آخر، كشف جبور أن التكتل لم يأخذ موقفه بعد من المشاركة في الجلسة النيابية التشريعية المقبلة.

