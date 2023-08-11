الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجميل: لا يمكن طمأنة أحد طالما أن هناك ميليشيا تتحرك وفق تعليمات خارجية

أخبار لبنان
2023-08-11 | 04:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجميل: لا يمكن طمأنة أحد طالما أن هناك ميليشيا تتحرك وفق تعليمات خارجية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الجميل: لا يمكن طمأنة أحد طالما أن هناك ميليشيا تتحرك وفق تعليمات خارجية

الجميل: لا يمكن طمأنة أحد طالما أن هناك ميليشيا تتحرك وفق تعليمات خارجية

تعليقًا على ما جرى في الكحالة، ذكر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بأننا نحذر منذ سنين من وجود تواطؤ بين الدولة وحزب الله، معتبرًا أن الدولة تستسلم للحزب وهناك ضوءًا أخضر للحزب لنقل السلاح والعتاد داخل القرى والأماكن السكنية في لبنان مما يشكل خطرًا كبيرًا على الأهالي.
 
ودعا الجميل الجيش إلى تحمل مسؤولياته والضرب بيد من حديد والتحرك بشكل أسرع، رغم أن السلطة السياسية تكبله، مشددًا على ألا خيار لنا إلا بالإعتماد على الجيش.

وجاء كلام الجميل في مداخلة عبر قناة الحدث أكد فيها أن الدولة تحت قبضة حزب الله ولا أحد يتحرك في لبنان من الأجهزة الأمنية والقضائية إلا إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة حزب الله، لذلك رأينا التأخير قبل وصول الأجهزة إلى الكحالة أما القضاء فغائب، مشيرًا إلى أن القضاء حضر إلى الكحالة عند انتهاء الحزب من جمع الأدلة بعد انقلاب الشاحنة.

ولفت إلى أننا نحذر من سنين بأن هناك تواطؤا بين الدولة وحزب الله فالدولة تستسلم للحزب وهناك ضوءًا أخضر للحزب لنقل السلاح والعتاد داخل القرى والأماكن السكنية في لبنان مما يشكل خطرًا كبيرًا على الأهالي، سائلًا: "ماذا لو كانت هناك متفجرات داخل الشاحنة وانفجرت؟"

وقال: "من الصدفة أن الذخائر التي كانت في الشاحنة لا تنفجر ولكن كان بالإمكان أن يكون الوضع مختلفًا".

وإذ سأل: "من يقرر ماذا يحمي اللبنانيين وما لا يحميهم؟" وأجاب: "اللبنانيون هم من يقررون لا الحزب والكلام عن تأمين الحماية للإستهلاك، مع العلم أن القتال إلى جانب بشار الأسد واليمن ليس لحماية لبنان والتهريب بشكل غير شرعي في العالم ليس لحماية لبنان".

وأكد الجميل أن السلاح الذي استعمل في وجه اللبنانيين لم يحمهم بل قتلهم والكلام عن الحماية هو حجة للسيطرة على لبنان وللدفاع عن إيران.
 
ورأى أن حزب الله يتحدى جميع اللبنانيين الأحرار ونحن نواجهه من منطلق أننا لبنانيون، ونريد العيش في دولة كريمة ومستقلة وسيّدة وحرة ومتطورة ولا نتكلم فقط بإسم المسيحيين، مشددًا على أننا نريد لبنان المتطور والذي يشبه الشعب المثقف والرائد في العالم.

وشدد رئيس الكتائب على أنه لا يمكن طمأنة أحد طالما هناك ميليشيا مسلحة في لبنان تارة تأخذنا إلى مواجهة مع إسرائيل وطورًا إلى مواجهة مع الدول العربية، معتبرًا أن كل ذلك يوتر علاقة لبنان ويدفع ثمنه اللبنانيون، مضيفًا: "لا يمكن طمأنة أحد طالما أن هناك ميليشيا تتحرك وفق تعليمات خارجية لا علاقة لها بمصلحة لبنان".

وأشار إلى أن حزب الله يقف إلى جانب منظمات فلسطينية ويدعمها وهو إنطلاقًا من تحالفاته يدعم البعض على البعض الآخر، وهو شريك أساسي في المعارك التي حصلت داخل المخيمات.

وعما جرى في الكحالة أمس، قال: "كنا في الكحالة وحاولنا تهدئة الوضع قدر المستطاع، ولكن هناك حالة غضب عارمة ليس فقط عند أهل الكحالة بل عند جميع اللبنانيين الذين يريدون أن يعيشوا بسلام وهناك من يمنعهم من إعادة بناء دولتهم وإقتصادهم".

واستبعد الجميل أن تخمد حالة الغضب بالمدة المنظورة لأن الأحداث متكررة وكل يوم يستيقظ اللبنانيون على حادثة جديدة، لافتًا إلى أن الأمور تتراكم وتتمدد إلى كل المناطق، وقال: "هناك توتر في مناطق جرود جبيل على خلفية الإستقواء بالسلاح،" لافتًا إلى أنه طالما هناك سلاح يستقوى به سنرى ردات فعل والغضب عارم عند الجميع وليس فقط عند المسيحيين".
 
وذكر الجميل بأنه حصلت معارك بالأسلحة بين حزب الله وعرب خلدة منذ سنة ونصف، مؤكدًا أن الموضوع لا يعني المسيحيين فقط بل نشعر بأنه يتم تحدينا كلبنانيين.

وشدد على أن المطلوب أن يتحمّل الجيش مسؤولياته ويضرب بيد من حديد عندما تبدأ هكذا أحداث، ويتحرك بشكل أسرع لأنه لا يمكن الإتكال إلا على الجيش الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته رغم أن السلطة السياسية تكبله ولا خيار لنا إلا بالإعتماد على الجيش.

أخبار لبنان

رئيس حزب الكتائب اللبنانية

سامي الجميل

LBCI التالي
الكحالة تودّع فادي بجاني
نزيه متى للـLBCI: الوضع لم يعد يحتمل وبناء البلد لا يتم إلا من خلال المؤسسات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:04

سامي الجميل: قيادة الجيش يجب أن تعرف أنّ أسلوب حزب الله بالتعاطي سيوصل البلد إلى أماكن خطرة وإذا لم يتحمّل الجيش مسؤوليته ولم يضع حدًّا لكل الممارسات يكون شاهد زور على ما يُمكن أن يصل إليه البلد

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-09

سامي الجميل التقى وفدا من جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية: نحمّل رئيسي المجلس والحكومة مسؤولية التقاعس عن احقاق الحق في القضية

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-07

سامي الجميل بعد لقاء مخزومي: السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان هو في لحمة المعارضة

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-03

سامي الجميل عشية ذكرى 4 آب: لن ننسى ولن نسامح ولن نسكت قبل جلاء الحقيقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:39

كانا بصدد سرقة كمية من الحديد والخردة من بلدة ميمس - حاصبيا وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
أخبار لبنان
04:58

إنتخاب عبدالله درويش رئيسًا لمجلس بلدية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:55

حنكش للـLBCI: العمل ضمن الاطر التقليدية لم يعد ينفع واجتماعات مفتوحة لقوى المعارضة

LBCI
أمن وقضاء
04:52

أمن الدولة توقف مروجًا للمخدرات في كفرشيما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-08-09

الوضع هادىء في عين الرمانة والشياح وسط إنتشار للجيش اللبناني

LBCI
منوعات
04:36

منعها من وضع الماكياج وجرح وجهها بالزجاج... الحكم بالسجن لمدّة 8 سنوات بحق شاب بعد سلسلة اعتداءات على حبيبته

LBCI
أمن وقضاء
04:52

أمن الدولة توقف مروجًا للمخدرات في كفرشيما

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-09

عملية دهم للجيش في حي الشراونة – بعلبك... وهذا ما جرى ضبطه (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:37

الكحالة تودّع فادي بجاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

اهدن تطلق مهرجاناتها الليلة... وناصيف زيتون يوجّه رسالة الى اللبنانيين عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عقوبات أميركية - بريطانية وكندية على رياض سلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لبنان يواصل مبارياته التحضيرية لكأس العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الكحالة بلدة مواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

منظمة ACS تطلق بطولة الكيك بوكسينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أهلا بهالطلة من قلعة نيحا الشوف وجوارها الأخضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بالرصاص والتصعيد...الضاحية ودّعت قصّاص والحزب للمسيحيين حمى معلولا لا ليُقتل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هكذا صرفت أكثر من ٢٠ مليار دولار من أموال المودعين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:51

وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بالرصاص والتصعيد...الضاحية ودّعت قصّاص والحزب للمسيحيين حمى معلولا لا ليُقتل!

LBCI
خبر عاجل
02:04

أسعار المحروقات تسجل إرتفاعًا جديدًا

LBCI
خبر عاجل
12:32

بيان صادر عن عدد من النواب: ما جرى في الكحالة برهن أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا

LBCI
منوعات
09:17

محاولة اختطاف طفلة من والدتها أدت الى فقدانها لاصبع قدمها...وتدخّل المارّة للامساك بالخاطف!

LBCI
منوعات
12:03

واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:18

المكتب الاعلامي لوزير الدفاع: هو بخير ولكن الزجاج الخلفي لسيارته اصيب بالرصاص

LBCI
خبر عاجل
08:04

سامي الجميل: قيادة الجيش يجب أن تعرف أنّ أسلوب حزب الله بالتعاطي سيوصل البلد إلى أماكن خطرة وإذا لم يتحمّل الجيش مسؤوليته ولم يضع حدًّا لكل الممارسات يكون شاهد زور على ما يُمكن أن يصل إليه البلد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More