مجلس التنفيذيين اللبنانيين يحذر من استمرار تفلت الامن وانفلاش السلاح

دعا مجلس التنفيذيين اللبنانيين الى وقفة ضمير تستدرك فيه القيادات اللبنانية عاجلا ما نحن فيه وأنتخاب رئيس للجمهورية والتفاف الجميع حول الدولة الواحدة التي تظلل الجميع تحت سقفها وتضبط الامن وتضبط السلاح المتفلت وتعيد مجددا بناء الثقة بلبنان و باقتصاده.

وشدد المجلس في بيان اصدره على انه في ظل الازمة الاقتصادية والسياسية الحادة التي تعصف بلبنان وفي الوقت الذي اكد فيه الاغتراب اللبناني التزامه بلبنان عبر توافد مئات الالاف من المغتربيين هذا الصيف موزعين على الربوع اللبنانية ومدفوعين بشوق كبير للوطن، شهدنا احداثاً مقلقة من مظاهر التفلت الامني و انفلاش السلاح في مناطق عدة من لبنان تجلت في معارك طاحنة هنا واحتكاكات على الأرض هناك واغتيال محترف هنالك، ما زاد الأزمة أزمات ودفع بدول عربية واجنبية الى تحذير رعاياها من التجول في هذه المناطق.

و دعا مجلس التنفيذيين اللبنانيين الى وقفة ضمير قبل فوات الأوان.