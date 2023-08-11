حنكش للـLBCI: العمل ضمن الاطر التقليدية لم يعد ينفع واجتماعات مفتوحة لقوى المعارضة

شدد النائب الياس حنكش على أنه لا يمكن بعد الآن الوصول إلى نتيجة بالاطر المؤسستية التقليدية، كاشفا عن اجتماعات مفتوحة بين قوى المعارضة لدرس الخطوات الضرورية للمرحلة المقبلة.



وأكد حنكش، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن بناء الدولة والسلاح غير الشرعي لا يلتقيان.



رئاسيا، شدد النائب الكتائبي على أنه لا يمكن لاي طرف أن يفرض رئيسا للجمهورية عكس رغبة اللبنانيين، معتبرا أن الجميع تعلّم من تجربة العام 2016.



وأوضح حنكش أنه عندما يكون تطيير النصاب على سنين فهنا تكمن المشكلة.