فرنجية من الديمان: المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء والتفكير بوطنية

فرنجية من الديمان: المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء والتفكير بوطنية

أكد رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية من الديمان أن المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء والتفكير بوطنية.



وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أشار إلى أن أجواء الإجتماع كانت إيجابية.



وشدد فرنجية على ضرورة أن تحل مشاكل لبنان وأولها إنتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "إن شاء الله تكون الاشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة افضل".





