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عبد الساتر في جنازة فادي بجاني: الفتنة تترصدنا وعلى الجميع التعامل بهدوء ومسؤولية

أخبار لبنان
2023-08-11 | 09:59
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عبد الساتر في جنازة فادي بجاني: الفتنة تترصدنا وعلى الجميع التعامل بهدوء ومسؤولية
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عبد الساتر في جنازة فادي بجاني: الفتنة تترصدنا وعلى الجميع التعامل بهدوء ومسؤولية

أكد راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر أنّ "ما حصل في الكحالة مأساة وطنية لا يجب أن يتكرر لأي سبب كان، فكفانا حزنًا ودموعًا"، مشيرًا الى أنّ "الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك، وشبِعنا موتًا وحقدًا وعلى الجميع التعامل بهدوء ومسؤولية".


وطالب عبد الساتر خلال مراسم جنازة فادي بجاني في كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة "جميع السياسيين والأمنيين بزيادة الجهود لتحقيق الأمن لكل مواطن ولأخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح وتمنع الاقتتال بين الشعب الواحد والمنطقة الواحدة".

كما طالب بـ"تفعيل القضاء ليصل كل صاحب حق الى حقه بالسبل الصحيحة".

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