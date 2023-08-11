الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توضيح من المكتب الاعلامي للمكاري حول حيثيات قرار تجميد بث "تلفزيون لبنان"
أخبار لبنان
2023-08-11 | 10:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توضيح من المكتب الاعلامي للمكاري حول حيثيات قرار تجميد بث "تلفزيون لبنان"
أوضح المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري للرأي العام حيثيات قرار تجميد بث "تلفزيون لبنان"، وذلك بغرض "الحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج أخبار عدّة مغلوطة نُسبت إلى مكتبه، تدعي اتخاذه قرارا بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عار من الصحة".
وقال في بيان: "حرصاً على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال.
ان قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهداً مضاعفاً منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته.
والجدير ذكره أيضاً، أنّ وزير الإعلام استصدر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر أيار وحزيران وتموز من العام 2023 وبشكل متواصل.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال، قد وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّد الوزير على دعمه لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، وشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه".
أخبار لبنان
المكتب
الاعلامي
للمكاري
حيثيات
تجميد
"تلفزيون
لبنان"
التالي
الأميركيون "يستدرجون" سلامة لإسقاط حكم المافيا والميليشيا (نداء الوطن)
الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-10
اليسا تستسخف قرار منع فيلم "باربي" في لبنان: ان شاء الله ما يقطع عنا الاتصالات كمان!
فنّ
2023-08-10
اليسا تستسخف قرار منع فيلم "باربي" في لبنان: ان شاء الله ما يقطع عنا الاتصالات كمان!
0
أخبار لبنان
2023-08-09
مديرية الخزينة في "المالية" حولت الى مصرف لبنان مبلغاً كدفعة من مساهمة لدفع التعويض الموقت للعاملين في تلفزيون لبنان
أخبار لبنان
2023-08-09
مديرية الخزينة في "المالية" حولت الى مصرف لبنان مبلغاً كدفعة من مساهمة لدفع التعويض الموقت للعاملين في تلفزيون لبنان
0
رأي حر
2023-08-06
في لبنان... تصريحات "غير مسؤولة" في غياب القرارات المسؤولة!
رأي حر
2023-08-06
في لبنان... تصريحات "غير مسؤولة" في غياب القرارات المسؤولة!
0
أخبار لبنان
2023-08-03
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
أخبار لبنان
2023-08-03
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:45
قبرص أعادت اكثر من 100 مهاجر سوري إلى لبنان
أخبار دولية
11:45
قبرص أعادت اكثر من 100 مهاجر سوري إلى لبنان
0
امن وقضاء
11:26
تعميم مواصفات جثة رجل مجهول الهوية رمى نفسه في البحر عن كورنيش الروشة..هل من يعرف عنه شيئًا؟
امن وقضاء
11:26
تعميم مواصفات جثة رجل مجهول الهوية رمى نفسه في البحر عن كورنيش الروشة..هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
أخبار لبنان
11:05
رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ردًا على مكاري: بدل التركيز على النقابة ورئيستها كان بالاجدر الاهتمام بالامور الادارية
أخبار لبنان
11:05
رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ردًا على مكاري: بدل التركيز على النقابة ورئيستها كان بالاجدر الاهتمام بالامور الادارية
0
آخر الأخبار
10:18
البخاري التقى منصوري...بحث في آخر المستجدات
آخر الأخبار
10:18
البخاري التقى منصوري...بحث في آخر المستجدات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-01
تيمور جنبلاط: موقفنا واحد ونريد رئيسا لا يكون طرفاً
أخبار لبنان
2023-04-01
تيمور جنبلاط: موقفنا واحد ونريد رئيسا لا يكون طرفاً
0
صحة وتغذية
2023-08-07
بلبلة حول متحوّر كورونا الجديد... "إيريس": إليكم معلومات حول انتشاره وأعراضه وهذا ما يقوله الخبراء!
صحة وتغذية
2023-08-07
بلبلة حول متحوّر كورونا الجديد... "إيريس": إليكم معلومات حول انتشاره وأعراضه وهذا ما يقوله الخبراء!
0
فنّ
2023-08-07
لديها مواصفات ملكة الجمال.. هل تشارك ابنة جورجينا رزق في مسابقة جمالية؟
فنّ
2023-08-07
لديها مواصفات ملكة الجمال.. هل تشارك ابنة جورجينا رزق في مسابقة جمالية؟
0
فنّ
2023-08-07
بعد مشاركة ممثل متحوّل جنسيًا فيه... منع عرض فيلم "Talk to me" في الكويت
فنّ
2023-08-07
بعد مشاركة ممثل متحوّل جنسيًا فيه... منع عرض فيلم "Talk to me" في الكويت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
كيف تمّ التوصل الى تفاهم بين ايران والولايات المتحدة الاميركيّة بشأنِ صفقة تبادل الاسرى؟
تقارير نشرة الاخبار
08:00
كيف تمّ التوصل الى تفاهم بين ايران والولايات المتحدة الاميركيّة بشأنِ صفقة تبادل الاسرى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
برصاص كثيف وحشد شعبي ضخم... الكحالة تقيم جنازة فادي البجاني
تقارير نشرة الاخبار
07:55
برصاص كثيف وحشد شعبي ضخم... الكحالة تقيم جنازة فادي البجاني
0
أخبار لبنان
06:48
فرنجية من الديمان: المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء والتفكير بوطنية
أخبار لبنان
06:48
فرنجية من الديمان: المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء والتفكير بوطنية
0
أخبار لبنان
04:58
إنتخاب عبدالله درويش رئيسًا لمجلس بلدية بيروت
أخبار لبنان
04:58
إنتخاب عبدالله درويش رئيسًا لمجلس بلدية بيروت
0
أخبار لبنان
04:37
الكحالة تودّع فادي بجاني
أخبار لبنان
04:37
الكحالة تودّع فادي بجاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
اهدن تطلق مهرجاناتها الليلة... وناصيف زيتون يوجّه رسالة الى اللبنانيين عبر الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51
اهدن تطلق مهرجاناتها الليلة... وناصيف زيتون يوجّه رسالة الى اللبنانيين عبر الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عقوبات أميركية - بريطانية وكندية على رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عقوبات أميركية - بريطانية وكندية على رياض سلامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان يواصل مبارياته التحضيرية لكأس العالم في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان يواصل مبارياته التحضيرية لكأس العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكحالة بلدة مواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكحالة بلدة مواجهة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بالرصاص والتصعيد...الضاحية ودّعت قصّاص والحزب للمسيحيين حمى معلولا لا ليُقتل!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بالرصاص والتصعيد...الضاحية ودّعت قصّاص والحزب للمسيحيين حمى معلولا لا ليُقتل!
2
خبر عاجل
02:04
أسعار المحروقات تسجل إرتفاعًا جديدًا
خبر عاجل
02:04
أسعار المحروقات تسجل إرتفاعًا جديدًا
3
فنّ
04:15
تقلا شمعون تدخل القفص الذهبي من جديد... فيديو مميّز من داخل الكنيسة!
فنّ
04:15
تقلا شمعون تدخل القفص الذهبي من جديد... فيديو مميّز من داخل الكنيسة!
4
منوعات
12:03
واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)
منوعات
12:03
واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)
5
خبر عاجل
12:32
بيان صادر عن عدد من النواب: ما جرى في الكحالة برهن أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا
خبر عاجل
12:32
بيان صادر عن عدد من النواب: ما جرى في الكحالة برهن أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا
6
حال الطقس
01:47
أشد موجة حر للموسم متوقعة بدءًا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:47
أشد موجة حر للموسم متوقعة بدءًا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
7
خبر عاجل
03:47
تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في الكحالة
خبر عاجل
03:47
تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في الكحالة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:16
لغزُ الكحالة خطف الاب فهل يخطف الحقيقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
لغزُ الكحالة خطف الاب فهل يخطف الحقيقة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More