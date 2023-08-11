رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ردًا على مكاري: بدل التركيز على النقابة ورئيستها كان بالاجدر الاهتمام بالامور الادارية

اصدرت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان البيان التالي: "عطفًا على ما اورده وزير الاعلام المحترم زياد المكاري، نذكر معاليك انه حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة تواصل معنا المكلفون من قبلكم (لعدم تواصلكم معنا) وقد قدمنا اقتراحا مطالبين الا يتوقف البث، وفور تسديد بعض من مستحقاتنا الموجودة في المصرف نعلق الاضراب المفتوح.

ونحن نبادر بإجتماع لاصدار بيان بتعليق الاضراب ولكن لم يكن هناك اي جواب من قبل المعنيين واتى الجواب صباحا بإيقاف البث .

اما بالنسبة لصفة حديثة العهد بالعمل النقابي فيجب ان يسأل عنها من لا يعرف ان القرارات النقابية تتخذ بالاجماع او بالاكثرية ولا تأخذه النقيبة منفردة و بدل التركيز على النقابة ورئيستها الذين يسعون جاهدين لتحقيق مصالح الموظفين والتلفزيون على حد سواء كان بالاجدر الاهتمام بالامور الادارية التي تنصف الموظفين بحقوقهم وبذلك تنتفي الحاجة الى الاضراب اصلا".