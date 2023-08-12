كتل حارّة تسيطر على لبنان...وتستمرّ لـ٣ أيام

تبدأ اليوم كتل حارة مصدرها الخليج العربي بالتأثير على لبنان بموجة حرّ قصيرة تستمر لـ٣ ايام، والتأثير الكبير من حيث ارتفاع الحرارة سيكون جبلاً وبقاعاً والرطوبة تزيد من الشعور بالحرّ الشديد.



-السبت :

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٤ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجو: مشمس اجمالاً

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً شمالية شرقية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٣٠ و ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة



-الاحد : غائم جزئياً وحار جدا والحرارة ترتفع وتتراوح: بين ٢٩ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٦ و ٤٢ بقاعاً وبين ٢٧ و ٣٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية شرقية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س احتمال زخات مطر مع عواصف رعدية شمال وشرق البلاد



-الاثنين : غائم جزئياً وحار جدا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٩ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٦ و ٤٢ بقاعاً وبين ٢٧ و ٣٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية شرقية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س احتمال زخات مطر مع عواصف رعدية شمال وشرق البلاد