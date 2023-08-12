نصرالله يبحث مع لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإسلامي في إيران في آخر المستجدات

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع وفد من لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإسلامي في إيران برئاسة مسؤول اللجنة جلال زاده وعدد من النواب في هذه اللجنة، وبحضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني، في المستجدات والأوضاع في لبنان وفلسطين والمنطقة.