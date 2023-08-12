"الثقافة" تعلن البدء باستقبال طلبات الترشح لجائزة الأوسكار عن فئة الفيلم الأجنبي

أعلنت وزارة الثقافة بدء استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار للعام 2024 إبتداء من 14/ 8/ 2023 لغاية 15/9/2023.



ولمن يرغب بالمشاركة التقدم بطلبه ضمن الدوام الرسمي الى المصلحة الإدارية المشتركة في قصر الأونيسكو - بيروت.