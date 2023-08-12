الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أحزاب ومجموعات معارضة: منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديدا لمشروع بناء الدولة

أخبار لبنان
2023-08-12 | 07:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أحزاب ومجموعات معارضة: منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديدا لمشروع بناء الدولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أحزاب ومجموعات معارضة: منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديدا لمشروع بناء الدولة

أحزاب ومجموعات معارضة: حادثة الكحالة تشكّل مع ما سبقها من أحداث أمنية متفرقة تطوّرا سياسيا وأمنيا خطيرا

رأت الأحزاب والمجموعات التالية "الكتلة الوطنيّة"، "تقدّم"، "خط أحمر"، "لقاء الشمال 3"، "تيّار التغيير في الجنوب"، "إئتلاف انتفض للسيادة للعدالة" (طرابلس) و"عكار تنتفض"، أن "حادثة الكحالة تشكّل مع ما سبقها من أحداث أمنيّة متفرّقة تطوّرًا سياسيًا وأمنيًا خطيرًا يجعل من كل منطقة وقرية في لبنان، هدفًا للاستباحة ودرعًا بشريًا يتلطّى خلفه سلاح "حزب الله" وكل سلاح خارج سلطة الدولة والمتنقّل بين البيوت والمدن والمرافئ".  

وقالت في بيان بعد اجتماع لها: "على الرغم من تقاعس القضاء ومعه الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة عن القيام بواجباتهم، إلا أننا لا نزال نتمسّك بخيار الدولة ومؤسّساتها في وجه نقيضها المتمثّل بدويلة "حزب لله" وسلاحها؛ وعليه، فإننا نطالب القضاء  وكلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة بتحمّل مسؤولياتها عبر فتح تحقيق جدّي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر هذا السلاح ووُجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة".

وشدد على أنّ "جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المتكرّرة على الناس على امتداد مساحة الوطن يسبقان قيام أيّ حوار، على أن يبدأ بالاعتراف بأنّ لا إمكانيّة للمساكنة بين الدولة والدويلة".

وقالت: "إنّ منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديدًا لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها، حيث إنّه عبر حروبه المتنقلة في لبنان والخارج، يُطيح بالأمن والسيادة والسّلم الأهلي، وهو يزيد من خطر الانزلاق إلى مزيد من الفتن وتعميق الانقسام الداخلي، الأمر الذي يُحيي هواجس الحرب الأهليّة ويسمح بالاستثمار فيها".

وأضافت: "إنّ استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهوريّة المتمادي، وكذلك الأحداث الأمنيّة في الأسابيع الأخيرة، تؤكّد أنّ مواجهة سعي حزب الله لتكريس الهيمنة هي قضيّة تعني المجتمع اللبناني ككل وليس فئة منه، ولا يمكن أن تواجَه إلا بمقاربة تُغلِّب المصلحة الوطنيّة العليا مقابل دفاع الحزب عن مصالح محوره الإقليمي والتي تنطلق من أولويّة استعادة الدولة وتحقيق السيادة وضمان العدالة والحرّية لجميع اللبنانيّات واللبنانيّين".

أخبار لبنان

الكتلة الوطنيّة

تقدّم

الكحالة

حزب الله

LBCI التالي
الجيش: تنفيذ مهمات مختلفة في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود وتوقيف المخلين بالأمن
توقيف 130 سوريا و5 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:03

"حزب الله" يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
2023-08-10

بيان صادر عن عدد من النواب: ما جرى في الكحالة برهن أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-09

مارك ضو: حزب الله هو الميليشيا واعتدى على أبناء الكحالة وهذه جريمة يجب التحقيق فيها

LBCI
خبر عاجل
2023-08-09

بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:10

أمسية صلاة وتأمُّل على نية العراق والكنيسة الكلدانيَّة فيه بحضور الراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الحياة تدب مجددا في تلفزيون لبنان بانتظار حل مالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

حدث كبير في الكيك بوكسينغ للناشئين في الشياح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

زحلة تستضيف بطولة لبنان للسباحة في حوض الخمسين متراً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:28

زوجة زياد برجي تسرق الأضواء في حفل عيد ميلاد ابنهما.. شاهدوا جمال سناء ورشاقتها (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-08-11

أسعار المحروقات تسجل إرتفاعًا جديدًا

LBCI
منوعات
15:39

قصة حب من نوع آخر... ضابطة السجن أغرمت بسجين وهذا ما حدث!

LBCI
صحف اليوم
00:44

مرجع ديبلوماسي: "واقعة الكحالة" أخطر من "جريمة العاقبية"؟ (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:10

أمسية صلاة وتأمُّل على نية العراق والكنيسة الكلدانيَّة فيه بحضور الراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الحياة تدب مجددا في تلفزيون لبنان بانتظار حل مالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

حدث كبير في الكيك بوكسينغ للناشئين في الشياح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

زحلة تستضيف بطولة لبنان للسباحة في حوض الخمسين متراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

السينما السعودية نحو العالمية

LBCI
السياحة في لبنان
13:42

Hiking في جرود قرطبا مروراً بالمغارة "المثقوبة" وصولاً الى الثلاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

في قرطبا مغارة طبيعية معروفة بالمغارة المَثقوبة... فما قصتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أهلا بهالطلة من محيط أرز الشوف الحيوي والقرى المجاورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

صفقة بين إيران وأميركا... تعرّفوا إليها!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:28

زوجة زياد برجي تسرق الأضواء في حفل عيد ميلاد ابنهما.. شاهدوا جمال سناء ورشاقتها (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:24

"انشقاق" في الزعامة السكافية في زحلة (الأخبار)

LBCI
منوعات
15:39

قصة حب من نوع آخر... ضابطة السجن أغرمت بسجين وهذا ما حدث!

LBCI
صحف اليوم
23:57

مصادر "النهار": الذخائر التي صادرها الجيش لم تسلم لـ"حزب الله"..وما من اتجاه للتسلّح لدى الكتائب

LBCI
صحف اليوم
01:03

"حزب الله" يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
04:07

إبنة نادين نسيب نجيم ترقص في المسبح.. والأخيرة تعلّق على فيديو المليون و400 ألف مشاهدة: "يا مشحرة" (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:00

يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)

LBCI
منوعات
08:30

قضت يوماً واحداً بعيداً عن المنزل... فقتلها والدها ثمّ ربطها بدراجة نارية وجرّها عبر القرية! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More