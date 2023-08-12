الأسمر يعلن من مبنى تلفزيون لبنان تعليق اضراب الموظفين

الأسمر: تلفزيون لبنان يجب أن يعود الى سابق عهده

في جديد ملف تلفزيون لبنان وتوقفه عن البث، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من مبنى تلفزيون لبنان عقب اجتماع مع نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، تعليق اضراب الموظفين وذلك بانتظار الحل المالي.



وأكد أن تلفزيون لبنان يجب أن يعود الى سابق عهده.