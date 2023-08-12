الراعي استقبل في الديمان بطريرك السريان الكاثوليك

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، بطريرك السريان الكاثوليك يوسف الثالث يونان، وعرض معه شؤونا كنسية مشتركة والتحضيرات للسينودوس الروماني الذي سيعقد في تشرين المقبل، كما بحثا أوضاع أبناء الكنيستين والحضور المسيحي في لبنان وسوريا والعراق وكيفية "دعم الوجود المسيحي في المنطقة والاستمرار بالشهادة للقيم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة والأزمات التي تعصف بالشرق وبالعالم".