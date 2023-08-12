نصار يعلن إدراج دير مار شليطا الأثري في منطقة حلسبان على لائحة السياحة الدينية

كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، في إطار فعاليات مهرجانات القبيات الدولية التي يرعاها ومن ضمن تنشيط السياحة الدينية، عن قرار للوزارة بإدراج دير مار شليطا الأثري في منطقة حلسبان، على لائحة السياحة الدينية.



جاء الاعلان بعد قداس ترأسه راعي أبرشية طرابلس للموارنة المطران يوسف سويف في باحة الدير، عاونه فيه لفيف من الكهنة وحضره النائب السابق هادي حبيش وزوجته رئيسة لجنة المهرجانات سينتيا قرقفي حبيش، رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو وفاعليات وهيئات اغترابية.



وشدد سويف في عظته على "المحبة والتسامح والحوار". ودعا الى "العمل من أجل لبنان والسعي لانقاذه"، مشيدا بـ"الوعي الذي يضع حدا للفتن والمؤامرات".



من جهته، أكد نصار أن "المشوار الى القبيات له ميزته حيث التنوع بكل شيء وعبق الحياة وشغفها وغناها بالتراث والبيئة والطبيعة الساحرة".