طوني فرنجيه: نتمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بترشيح رئيس تيار المرده

شدد النائب طوني فرنجيه، على أنهم يتمسكون أكثر من أي وقت مضى بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، مؤكدا "اننا مستمرون في معركتنا حتى النهاية دون اي استسلام".وأكد أنه من غير الممكن اخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة الا عبر المضيّ سريعاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد الانتظام الى الحياة الدستورية والهيبة الى الاجهزة الامنية، فيشعر المواطن بالثقة والأمان.كما أكد فرنجيه أن "مُختلف الاحداث الأمنية المؤسفة والمؤلمة التي تشهدها البلاد، ومن ضمنها حادثة الكحالة، هي مُدانة بالنسبة الينا، والمُدان ايضا هو بعض الأصوات التي لا تتعب من طرح شعاراتها وخطاباتها الرنانة عند وقوع كل حدث دقيق وحساس يحتاح الى حكمة في التعاطي معه ومعالجته".وجدد الدعوة للقضاء الى ان يتخذ مختلف الاجراءات اللازمة في حادثة الكحالة وفي غيرها من الحوادث الأمنية التي شهدتها البلاد، وذلك صوناً للحقيقة واغلاقا للباب امام كل من يهوى الاستثمار وتحويل هذه القضايا عن مسارها الصحيح.