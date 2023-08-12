قاسم زار عائلة أحمد قصاص معزيا: ما حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة

دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم القوى الأمنية والقضائية الى "أن تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية"، معتبرا أن "ما حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة".



وقال قاسم، خلال زيارة قام بها لعائلة أحمد قصاص معزيا، إن "الصور كشفت أن الشهيد أحمد قصاص كان عربون الشرف والوفاء والكرامة في الموقع المقاوم وفدى بدمائه مصلحة لبنان".



وأشاد بالقوى السياسية والناس "الذين وقفوا إلى جانب حزب الله وكانوا يعملون معا من أجل تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة".