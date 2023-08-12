السلطات اللبنانية تتابع أوضاع الجالية اللبنانية في النيجر ... هل من إصابات في صفوفها؟

تتابع السلطات اللبنانية أوضاع الجالية اللبنانية في النيجر، البلد الإفريقي الذي يشهد توترات في أعقاب الإنقلاب هناك.وأكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أن التنسيق يتم مع أعضاء خلية الأزمة التي تضم الهيئة، وزارة الخارجية، وسفارة لبنان في ساحل العاج التي تقع النيجر تحت مسؤوليتها.وأوضح الخير أن الهيئة وجهت دعوات لأبناء الجالية غير القادرين على العودة إلى لبنان للتواصل مع خلية الأزمة لمساعدتهم على العودة.وأفادت معلومات الـ LBCI بأن لا أرقام دقيقة عن عدد أبناء الجالية في النيجر، لكن من بقي منهم لا يتعدى المئة شخص يتمركزون في معظمهم في العاصمة نيامي، وهم ينتظرون إما توفر رحلات لإجلائهم خصوصاً مع إقفال حدود البلاد مع الخارج، أو جلاء الموقف لتحديد خياراتهم بالمغادرة أو البقاء.وتشير المعلومات الى أن خلية الأزمة لم تتبلغ حتى الساعة أي معطيات عن وقوع إصابات في صفوف أبناء الجالية، أو وجود حالات صحية تستدعي الإجلاء السريع.