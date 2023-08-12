أمسية صلاة وتأمُّل على نية العراق والكنيسة الكلدانيَّة فيه بحضور الراعي

بعد أسابيع من العدول عن المرسوم الجمهوري العراقيّ الذي ألغى بموجبه مرسوماً سابقاً يمنحُ البطريرك الكلدانيّ مار لويس ساكو حق تولي الأوقاف المسيحية، أمسية صلاة وتأمُّل على نية العراق والكنيسة الكلدانيَّة فيه، في كاتدرائية الملاك رافائيل في بعبدا -برازيليا، بحضور غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي .