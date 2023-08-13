نصرالله إلتقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

إستقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة ونائبه الدكتور محمد الهندي، حيث كان إستعراض لآخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة. وتم تقييم الأحداث الحاصلة والتهديدات والفرص القائمة أمام محور المقاومة في الظروف الحالية.