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الصايغ للـLBCI: هناك إستعداد دائم للجلوس مع كافة فرقاء الوطن ولا شيء يمنعنا من الذهاب إلى الحوار

الصايغ للـLBCI: هناك إستعداد دائم للجلوس مع كافة فرقاء الوطن ولا شيء يمنعنا من الذهاب إلى الحوار





وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن "ثمة قضايا إجتماعية إقتصادية إصلاحية في البلد بإمكانها جمع اللبنانيين، فلبنان وطن ممكن وليس وطن مستحيل."



وشدد على أن "لا شيء يمنعنا من الذهاب إلى الحوار والإنفتاح الطبيعي مع الجميع على أن يكون هناك قواعد ومعايير وعلى أن لا تكون الدعوة للحوار رديف لتطبيق الدستور."



ولفت الصايغ إلى أننا "لا نتلقى دروس من أحد على واجب الحوار كنمط حياة،" معتبرًا أن "الحوار، كما هو مطروح اليوم وكما نراه، هو لتعبئة الفراغ بشيء قد يكون رديف للفراغ."



وأشار إلى أن "إطار الحوار وشكله ليس واضحًا بعد عند الفرنسيين، إن كان سيكون جماعيًا بين كافة الأطراف أو ثنائيًا بين فرنسا وكل طرف على حدة."



وأوضح أننا "لا نريد مواجهة عسكرية إنما نحن أمام مواجهة وطنية غير طائفية وعابرة للإصطفافات من أجل رفض الأمر الواقع الذي يفرضه علينا حزب الله ضمن المؤسسات وخارجها،" معتبرًا أنه "علينا الإنتقال بسرعة إلى مرحلة جديدة بخيارات مفتوحة."





أكد النائب سليم الصايغ أن "هناك إستعداد دائم للجلوس مع كافة فرقاء الوطن."وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن "ثمة قضايا إجتماعية إقتصادية إصلاحية في البلد بإمكانها جمع اللبنانيين، فلبنان وطن ممكن وليس وطن مستحيل."وشدد على أن "لا شيء يمنعنا من الذهاب إلى الحوار والإنفتاح الطبيعي مع الجميع على أن يكون هناك قواعد ومعايير وعلى أن لا تكون الدعوة للحوار رديف لتطبيق الدستور."ولفت الصايغ إلى أننا "لا نتلقى دروس من أحد على واجب الحوار كنمط حياة،" معتبرًا أن "الحوار، كما هو مطروح اليوم وكما نراه، هو لتعبئة الفراغ بشيء قد يكون رديف للفراغ."وأشار إلى أن "إطار الحوار وشكله ليس واضحًا بعد عند الفرنسيين، إن كان سيكون جماعيًا بين كافة الأطراف أو ثنائيًا بين فرنسا وكل طرف على حدة."وأوضح أننا "لا نريد مواجهة عسكرية إنما نحن أمام مواجهة وطنية غير طائفية وعابرة للإصطفافات من أجل رفض الأمر الواقع الذي يفرضه علينا حزب الله ضمن المؤسسات وخارجها،" معتبرًا أنه "علينا الإنتقال بسرعة إلى مرحلة جديدة بخيارات مفتوحة."