الراعي: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة

حضرت الأحداث الأمنية الأخيرة من عين إبل إلى الكحالة في عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال تدشين مذبحي كنيسة أم المراحم وكابيلا القديس شربل في القعقور.



وأعرب الراعي عن حزنه مع أهالي عين إبل بعد قتل الياس الحصروني، ومع أهالي الكحالة بعد سقوط فادي بجاني ضحية شاحنة الأسلحة التابعة لحزب الله، وقال: "يؤلمنا أيضًا سقوط ضحية من صفوفه".



وطالب كل مكونات البلد والأحزاب الإنتظام تحت لواء الدولة.

وأكد انه "لن نخرج عن الدولة ولن ننزلق عن العيش بدونها والاحتكام الى غيرها"، مطالبا جميع مكوّنات البلاد والاحزاب ان ينتظموا تحت لواء الدولة خصوصا بشأن استخدام السلاح، وشدد عل أنه لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة.



ودعا الراعي لتطبيق اتفاق الطائف والابتعاد عن المغامرات في هذا الظرف الاقليمي وانتخاب رئيس.



