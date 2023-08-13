باسيل تعليقًا على تقرير ألفاريز أند مارسال: جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية!

باسيل تعليقًا على تقرير ألفاريز أند مارسال: جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية!

تعليقًا على تقرير ألفاريز أند مارسال، إعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التقرير أظهر الكثير من المخالفات والسرقات للمال العام وأموال المودعين وأخطر ما كشفه أن كلفة الهندسات المالية المباشرة، بالإضافة للعلاوات، بلغت ٧٦ مليار دولار وهي تساوي فجوته المالية.



ورأى باسيل أن هذه جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية، ومسؤولية القضاء التحقيق والمجلس النيابي التحرك لأن حق اللبنانيين أن يعرفوا من سرق أموالهم.

