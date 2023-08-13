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أحداث عين الحلوة ... لجنة التحقيق ستقدّم تقريرها بأقرب وقت
أخبار لبنان
2023-08-13 | 08:58
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أحداث عين الحلوة ... لجنة التحقيق ستقدّم تقريرها بأقرب وقت
استمع وفد مصغر من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان من لجنة التحقيق التي شُكلت برئاسة رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين معين كعوش إلى اخر ما توصلت له لجنة التحقيق بعملية الاغتيال التي استهدفت قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا واخوانه ابو اشرف العرموشي، وكذلك عملية الاغتيال التي استهدفت عبد الرحمن فرهود.
وأكدت لجنة التحقيق أنها ماضية في عملها وقطعت شوطاً كبيراً من المهمة الموكلة لها، مشددة على أن هناك تعاونا كبيرا وتسهيلات من جميع الفرقاء.
وكشفت أنها ستقدّم بأقرب وقت تقريرها النهائي إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان لتبت بالامر.
أخبار لبنان
عين الحلوة
تحقيق
هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان
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مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
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