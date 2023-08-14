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أوجيرو: عطل في سنترال سوق الغرب وتوقف الخدمات في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة

أوجيرو: عطل في سنترال سوق الغرب وتوقف الخدمات في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة

أعلنت هيئة أوجيرو أن عطل طرأ في سنترال سوق الغرب بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وتعمل فرق أوجيرو على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.