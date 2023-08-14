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المفتي دريان التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
أخبار لبنان
2023-08-14 | 04:23
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المفتي دريان التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في مكة المكرمة مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في الشؤون الدينية، و"توحيد كلمة المسلمين وتعزيز صورة وقيم الإسلام النبيلة".
وشدد على" التعاون والتنسيق المشترك بين دار الفتوى ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".
وأشاد المفتي دريان بـ"الدور السعودي في القضايا العربية الإسلامية من منطلق حرص المملكة العربية السعودية على سلامة واستقرار وأمن وأمان كل بلد عربي وإسلامي".
أخبار لبنان
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