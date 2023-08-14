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بوشکیان: قرض الصندوق العربي للإسكان يحرك الاقتصاد والصناعة

أخبار لبنان
2023-08-14 | 04:50
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بوشکیان: قرض الصندوق العربي للإسكان يحرك الاقتصاد والصناعة
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بوشکیان: قرض الصندوق العربي للإسكان يحرك الاقتصاد والصناعة

 قدّر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى تحرير القرض المخصص لمصرف الإسكان بقيمة 165 مليون دولار أميركي والذي كان مجمدا منذ العام ٢٠١٩. وشكر الدول الأعضاء في الصندوق ولا سيما دولة الكويت التي يتخذ الصندوق منها مقرا له.

وأوضح في بيان أن" المواكبة والرعاية الخليجية والعربية للبنان لم تتوقف، بحيث تتوطد العلاقات بين لبنان وهذه الدول أكثر فأكثر، في التبادل والسياحة والاهم في الاخوة والصداقة".

وإذ أشاد بـ"الثقة القائمة بين الصندوق العربي ومجلس الإنماء والأعمار برئاسة المهندس نبيل الجسر وبجهود المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب على هذا الصعيد"، قائلا "يحرك هذا القرض الدورة الاقتصادية في لبنان، ويستفيد منه صاحب الدخل المحدود أو المتوسط لشراء شقة سكنية، ويعيد هذا الأمر السوق العقاري المجمّد إلى الانتعاش".

وأضاف: "كما أن الصناعة سوف تستفيد أيضا من الحركة العمرانية المقبلة على لبنان عبر تصريف المواد الأولية المصنعة في المصانع المحلية وبأيد عاملة لبنانية، وتنشيط تصنيع المنتجات لزوم الشقق السكنية على أنواعها".

أخبار لبنان

الصندوق

العربي

للإسكان

الاقتصاد

والصناعة

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