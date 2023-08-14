الأباتي بو رعد: حبّنا لوطننا يتمثّل بتحمّل مسؤوليته وكسر حلقة الإتهامات

احتفل الرئيس العام للرّهبانية الأنطونية المارونية قدس الأباتي جوزف بو رعد بقداس الشكر في كنيسة سيدة الحبل بها بلا دنس، الشعب- البوار.

وشدد الأباتي بو رعد على ان حبّنا للبنان يتمثّل بتحمّل مسؤولية هذا الوطن وكسر حلقة الإتهامات ، واسف للتكبّر الذي يترجم بتحميل المسؤولية للآخرين وليس لأنفسنا.

وقال :"جئت لأقول لكم بإسمي وبإسم أخوتي ورهبانيّتي إن محبّتنا للوطن إسمها اليوم مسؤولية، وفعل توبة لنعترف بأخطائنا، كل بخطيئته وليس بخطيئة غيره، فلنعترف بضعفنا".

اضاف: " مش آخر الدني نغلّط مش آخر الدني تهبط، ولكن نستطيع إعادة إعمارها بتواضع وبإقدام وبتحمّل المسؤولية والقول هذا البيت بيتنا وهذه الأرض أرضنا.

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وشدد الاباتي بو رعد على انه جاء لفتح صفحة جديدة عنوانها:" وجهك يا ربي ألتمس" بنبرة جديدة إسمها وعد وعهد بإسمي وإسم الرّهبانية الأنطونية بان اخدم الرب وأفتّش على جهه بوجه كل راهب انطوني لتصل يد الله الى الجميع. وكذلك أعد الرب بأن أفتّش على وجهه القدوس بوجه كل شركائنا برسالتنا الأنطونية أينما كنا موجودين، الموظّفين المدراء العمّال والطلاب وفي جامعتنا الأنطونية وكل أبناء رعايانا، وكل الأشخاص الذين نحن بخدمتهم، ليصل لهم نور الله ومجده من خلالنا."



