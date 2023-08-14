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أمانة السجل العقاري في بعلبك الهرمل ستفتح أبوابها كل يوم إثنين إبتداءً من 21 الحالي
أخبار لبنان
2023-08-14 | 06:13
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أمانة السجل العقاري في بعلبك الهرمل ستفتح أبوابها كل يوم إثنين إبتداءً من 21 الحالي
أمانة السجل العقاري في بعلبك الهرمل ستفتح أبوابها كل يوم إثنين إبتداءً من 21 الحالي
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في بعلبك الهرمل ستفتح أبوابها كل يوم إثنين من الأسبوع أمام المواطنين وأصحاب العلاقة لتسليم إفادات عقارية وإستلام وتسليم إيصالات المعاملات المسجلة بتاريخ سابق، وذلك إبتداءً من يوم الإثنين المقبل 21 آب الحالي.
أخبار لبنان
أمانة السجل العقاري
بعلبك
الهرمل
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