مخزومي يسأل الحكومة عن سبب عدم توقيف سلامة حتى الآن

مخزومي يسأل الحكومة عن سبب عدم توقيف سلامة حتى الآن

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "لما كان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يخضع للتحقيق من قبل جهات قضائية في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل على خلفية إتهامات تتعلق بغسل وتبييض أموال، واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي خلال 30 عامًا تولى فيها منصب حاكم مصرف لبنان، توجهت بسؤال إلى الحكومة حول السبب في عدم توقيف سلامة حتى الآن على الرغم من مذكرات التوقيف والدعاوى القضائية المرفوعة ضده محليًا وعالميًا، إضافة إلى السبب في قيام الحكومة بتأمين الحماية له بدلًا من أن تقوم بتوقيفه ومحاكمته ومحاسبته، ولماذا لم تتمكن الجهات الأمنية من تبليغه حتى تاريخه؟"