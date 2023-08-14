الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كهرباء لبنان طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تسديد الفواتير وإلا القطع

أخبار لبنان
2023-08-14 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كهرباء لبنان طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تسديد الفواتير وإلا القطع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كهرباء لبنان طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تسديد الفواتير وإلا القطع

كهرباء لبنان طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تسديد الفواتير وإلا القطع

بناءً على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 8/2/2023 الذي تضمن الطلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق العمل على سداد المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/3/2023، لا سيما البند "ثانيًا" منها، القاضي بـ"الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان قطع التيار الكهربائي عن مؤسسات الدولة التي تمتنع عن تسديد فواتير الكهرباء العائدة إليها"، واستنادًا إلى البندين 2 و6 من قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 300 تاريخ 5/8/2022 بشأن خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء، وإلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 420 تاريخ 3/11/2022، لجهة وجوب تسديد فواتير إستهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسواها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنها، ومنعًا من الإخلال بالميزانية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كما وبالتوازن المالي في خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء، طلبت مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام، في مختلف المناطق اللبنانية، الإلتزام بتسديد فواتير إستهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك نقدًا Fresh Lebanese Liras (أي ليس بموجب حوالات صفرية) في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف لبنان المركزي وفقًا لتوجيهاته، سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة لشهري 11 و12 من العام 2022 التي ابتدأ توزيعها على هذه الإدارات والمؤسسات، وذلك لكي لا تضطر مؤسسة كهرباء لبنان، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية لإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها".

 
 

أخبار لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

رئيس مجلس الوزراء

LBCI التالي
الصحة تنفي أخبارًا غير دقيقة حول موجة جديدة من كورونا: ما نشهده موجة صيفية لا تخالف التوقعات
الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق مستودع الأقمشة على طريق المطار وتكليف خبير لإجراء التحقيقات اللازمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-25

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: وصلتني رسائل تطمينية من حاكم مصرف لبنان تشير الى ان اليوم سيتم تحويل الأموال من الليرة الى الدولار بطلب الكهرباء واصبح هناك 40 مليون لمؤسسة كهرباء لبنان من جباية لشهر تشرين الثاني وكانون الاول وهذا الرقم الى ارتفاع

LBCI
أخبار دولية
2023-07-16

الصفدي يجري محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري

LBCI
أخبار دولية
2023-07-10

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل رئيس شركة توتال إينرجيز

LBCI
أخبار دولية
2023-07-01

اتصال بين نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ونظيره السويديّ حول حرق القرآن الكريم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:47

أين أصبح القرار بشأن عرض فيلم باربي في لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
11:36

جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها

LBCI
اقتصاد
10:49

الهيئات الإقتصادية تطالب بتعديل المادة 7 من قانون الكابيتال كونترول

LBCI
أمن وقضاء
09:56

في طرابلس.. أمن الدولة ختم مركز طبي بالشمع الأحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:22

منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:56

موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
منوعات
2023-08-12

مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!

LBCI
رياضة
13:24

النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:56

موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
أخبار دولية
06:33

البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان

LBCI
أخبار لبنان
06:02

مولوي: ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية

LBCI
خبر عاجل
05:04

كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم

LBCI
رياضة
14:12

نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف

LBCI
السياحة في لبنان
14:10

أهلا بهالطلة من آثار صور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة

LBCI
أخبار لبنان
07:56

موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
فنّ
03:22

منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)

LBCI
فنّ
04:35

نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟

LBCI
فنّ
14:30

كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)

LBCI
منوعات
15:47

غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!

LBCI
صحف اليوم
00:25

مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"

LBCI
فنّ
04:20

بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More