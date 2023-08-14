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الصحة تنفي أخبارًا غير دقيقة حول موجة جديدة من كورونا: ما نشهده موجة صيفية لا تخالف التوقعات
أخبار لبنان
2023-08-14 | 07:30
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الصحة تنفي أخبارًا غير دقيقة حول موجة جديدة من كورونا: ما نشهده موجة صيفية لا تخالف التوقعات
الصحة تنفي أخبارًا غير دقيقة حول موجة جديدة من كورونا: ما نشهده موجة صيفية لا تخالف التوقعات
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أنه يتم التداول في بعض وسائل الإعلام بأخبار غير دقيقة ومبالغ بها حول موجة جديدة من فيروس كورونا في لبنان.
وإزاء ذلك، أوضحت الوزارة أن مرض كوفيد 19، وبحسب منظمة الصحة العالمية، قد أصبح خارج تعريف "الطارئة الصحية التي تثير القلق الدولي" وهو لا يزال يظهر في لبنان كما غيره من البلدان عبر موجات غالبًا ما تتعلق بازدياد النشاطات والتجمعات السياحية أو العائلية.
ولقد شهد لبنان مؤخرًا إرتفاعًا في الحالات ترافقت مع الموسم السياحي وازدياد أعداد الوافدين إلى البلد. إلا أن الحالات المسجلة كانت بمعظمها حالات خفيفة لا تعاني من مضاعفات ولا تستدعي دخول المستشفى، حيث بقيت نسب إشغال أسرة المستشفيات والوفيات الناتجة عن المرض متدنية (نسبة إستعمال أسرة كوفيد في المستشفيات 5%، نسبة الوفيات للأيام 14 الأخيرة: 0.4 لكل مئة ألف).
وأكدت وزارة الصحة العامة أنها تتابع مع اللجان العلمية ومنظمة الصحة العالمية تطورات الفيروس ومتحوراته، علمًا أن فريق الترصد الوبائي يتابع عمله باستمرار من خلال إجراء الفحوصات وتتبع الحالات، وأن الوزارة لن تتأخر في إطلاع الرأي العام على أي تطور أو مستجد في هذا المجال.
كذلك، ذكرت وزارة الصحة العامة المواطنين بأهمية إعتماد الأساليب الوقائية من المرض، خاصة آداب السعال والعطس، غسل اليدين واستعمال الكمامة عند اللزوم (في حال السعال أو التواجد في أماكن مكتظة)، لا سيما لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة. كما شددت على أهمية أخذ لقاح كوفيد ودوره في الوقاية من مضاعفات المرض.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وعدم نشر أي معلومات تفتقر إلى الدقة العلمية. وحذرت من اللجوء إلى استعمال إسم الوزارة لنشر معلومات غير دقيقة بهدف إستثارة المتابعة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
أخبار لبنان
وزارة الصحة العامة
كورونا
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