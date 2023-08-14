مياه الجنوب: لترشيد إستهلاك المياه وتقنينه بسبب توقف خط الخدمات الكهربائية

مياه الجنوب: لترشيد إستهلاك المياه وتقنينه بسبب توقف خط الخدمات الكهربائية



أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى المشتركين في دوائر المياه التابعة لها كافة "توقف التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، مما يؤثر أيضًا على منشآت المؤسسة ومحطات الإنتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة."



وعليه، تمنت المؤسسة على المشتركين ترشيد إستهلاك المياه وتقنينه إلى حين عودة معامل إنتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد."