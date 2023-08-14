جعجع التقى شيا في معراب وهذا ما تم بحثه

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، ترافقها المستشارة السياسية لدى السفارة ساپنا پاتيل، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز مارك سعد.



وقد كانت مناسبة تطرق خلالها المجتمعون الى المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحتين اللبنانية والاقليمية.