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جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها
أخبار لبنان
2023-08-14 | 11:36
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جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أم جلسة حكومية ستُعقد يوم الاربعاء 16 آب 2023 في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
ايضا، يعقد مجلس الوزراء جلسة وزارية ثانية يوم الخميس 17 آب 2023 للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 07-08-2023.
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أخبار لبنان
حكوميتان
الاربعاء
والخميس
البنود
الاعمال:
اعتماد
احتياطي
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