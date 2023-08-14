أين أصبح القرار بشأن عرض فيلم باربي في لبنان؟

لا يزال مصير عرض فيلم باربي من عدمه رهينة قرار من المفترض أن يصدر عن وزير الداخلية.



فبعد مشاهدته من قبل لجنة الرقابة على الأفلام ورفعها توصية بعرضه وتصنيفه ضمن فئة ١٣ سنة وما فوق، ما يعني أنّ كل من هم دون هذا السن لا يمكنهم مشاهدته من دون وجود ذويهم، أصبحت الكرة في ملعب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الذي يبقى القرار النهائي له.



الـLBCI تواصلت مرّات عدّة مع مكتب وزير الداخلية لمعرفة قراره، لكنّ الجواب كان أنّ الوزير لم يتسلّم كتاب الأمن العام بعد وأنه ما من جواب لديه حتى الساعة حول مصير الفيلم.



كذلك، تواصلت الـLBCI مع الامن العام لاستيضاح ما اذا تم ارسال الكتاب للوزير، لكنّها لم تحصل على جواب حول هذه المسألة.