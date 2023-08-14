الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أين أصبح القرار بشأن عرض فيلم باربي في لبنان؟

أخبار لبنان
2023-08-14 | 11:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أين أصبح القرار بشأن عرض فيلم باربي في لبنان؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أين أصبح القرار بشأن عرض فيلم باربي في لبنان؟

لا يزال مصير عرض فيلم باربي من عدمه رهينة قرار من المفترض أن يصدر عن وزير الداخلية.

فبعد مشاهدته من قبل لجنة الرقابة على الأفلام ورفعها توصية بعرضه وتصنيفه ضمن فئة ١٣ سنة وما فوق، ما يعني أنّ كل من هم دون هذا السن لا يمكنهم مشاهدته من دون وجود ذويهم، أصبحت الكرة في ملعب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الذي يبقى القرار النهائي له.  

الـLBCI تواصلت مرّات عدّة مع مكتب وزير الداخلية لمعرفة قراره، لكنّ الجواب كان أنّ الوزير لم يتسلّم كتاب الأمن العام بعد وأنه ما من جواب لديه حتى الساعة حول مصير الفيلم. 

كذلك، تواصلت الـLBCI مع الامن العام لاستيضاح ما اذا تم ارسال الكتاب للوزير، لكنّها لم تحصل على جواب حول هذه المسألة.

أخبار لبنان

فيلم باربي

السينما اللبنانية

الامن العام

وزير الداخلية

LBCI التالي
تحشيد أميركي ورسائل روسية: حرب تصعيد بتوقيع "داعش" (الأخبار)
أسرار الصحف 14-08-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-11

نيقولا معوض يعبّر عن انزعاجه من منع فيلم باربي: وزير ثقافة المنع وحثالة حاكمة بلد!

LBCI
فنّ
2023-08-10

الكويت تحظر عرض فيلم باربي: "يخدش الآداب العامة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-09

فيلم باربي سيعرض في لبنان أو لن يعرض؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-09

المرتضى عن فيلم باربي: يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويشكك بضرورة الزواج وبناء الأسرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:09

نصرالله: لا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة ومصلحة لبنان بمعالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل

LBCI
أخبار لبنان
14:11

المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: على القضاء اللبناني إصدار حكمه بملف سلامة وتوقيفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أهلا بهالطلة من بحر صور وخباياه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:11

جعجع التقى شيا في معراب وهذا ما تم بحثه

LBCI
آخر الأخبار
05:45

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: العناصر الأمنية تصرّفوا في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي ونؤكّد الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد

LBCI
فنّ
04:40

نجما "باب الحارة" عصام ومعتز معاً.. هكذا كان اللقاء بين وائل شرف وميلاد يوسف بعد مرور 13 عاماً!

LBCI
فنّ
04:29

نجم The Voice Kids أمير عموري أصبح أباً.. شاهدوا صورته مع طفلته الأولى!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أهلا بهالطلة من بحر صور وخباياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الكابيتال كونترول: كلام كثير وإقراره معلّق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

عشرات العائلات السورية تدخل خلسة يوميا الى لبنان والجيش يستنزف طاقته محاولا ضبط الحدود

LBCI
حال الطقس
13:34

هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم

LBCI
أخبار لبنان
13:05

وزير الصحة للـLBCI: لا يوجد أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية الى لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:56

موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
حال الطقس
01:07

موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة

LBCI
فنّ
03:22

منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)

LBCI
خبر عاجل
14:19

نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة

LBCI
فنّ
04:35

نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟

LBCI
فنّ
04:20

بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!

LBCI
أخبار لبنان
11:36

جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها

LBCI
صحف اليوم
00:25

مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More