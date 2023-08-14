وزير الصحة للـLBCI: لا يوجد أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية الى لبنان

وزير الصحة للـLBCI: لا يوجد أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية الى لبنان



اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن "وزارة الصحة لاحظت في الفترة الأخيرة أن هناك ارتفاعاً في نسبة الفحوص وهذا الأمر يحصل كل عام في نفس التوقيت والسبب يعود لارتفاع نسبة الاختلاط".



وقال وزير الصحة للـLBCI: "لا يوجد أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية الى لبنان وفي حال طرأ أي شيء فبالتأكيد سنبلّغ الناس".