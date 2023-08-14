المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: على القضاء اللبناني إصدار حكمه بملف سلامة وتوقيفه

شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على أنه بات من الضروري على القضاء إصدار حكمه في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وصولا الى إصدار مذكرة التوقيف.



موقف المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان جاء بعد اصدار هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان قرارها بتجميد الحسابات الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر لسلامة ونجله ندي سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته انا كوزاكوفا بشكل دائم مع كل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية منهم أمام الجهات القضائية المختصة.